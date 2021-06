Partij van Le Pen wint in geen enkele Franse regio, ook Macron lijdt verlies

Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk heeft de extreemrechtse partij Rassemblement Nationale (RN) van Marine Le Pen volgens de exitpolls in geen enkele regio de strijd gewonnen. Ook de partij van president Emmanuel Macron lijkt zware verliezen te lijden. De verkiezingen werden gekenmerkt door een erg lage opkomst.

Rassemblement Nationale hoopte op winst in de zuidelijke regio Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Maar de extreemrechtse kandidaat Thierry Mariani is er niet verder geraakt dan 42 procent, meldt France 2 op basis van exitpolls. De rechtse tegenkandidaat Renaud Muselier (Les Républicains) haalde meer dan 57 procent. Zij waren de enige overgebleven kanshebbers in de tweede ronde.

Le Pen wilde een succes in het zuiden gebruiken als springplank naar de presidentsverkiezingen, die binnen tien maanden plaatsvinden.

Maar ook de partij LREM (La République en marche) van huidig president Emmanuel Macron haalde het volgens de eerste prognoses in geen enkele regio. De resultaten bleven zowat overal duidelijk onder de verwachtingen. Regeringswoordvoerder Gabriel Attal heeft in een reactie aan France 2 de uitslag al omschreven als een “teleurstelling”.

Net zoals in de eerste ronde, hielden de centrumrechtse partij Les Républicains en de socialisten wel stand in hun traditionele regio’s.

De opkomst voor de tweede ronde van de regionale verkiezingen lag overal erg laag. Om 19.00 uur, een uur voor het sluiten van de stembureaus, was zowat twee derde van de stemgerechtigden niet opgedaagd.