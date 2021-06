Drie conclusies uit de eerste helft tussen België en Portugal: sleutelrol voor Thorgan, spelbreker Palhinha

De Rode Duivels zijn halverwege hun achtste finale tegen Portugal. Welke drie conclusies vallen er te trekken uit een zenuwslopende eerste helft?

Thorgan onderstreept zijn sleutelrol

Een zenuwslopend spelletje schaken – niet eens snelschaken - dat is de eerste helft van de Rode Duivels tegen Portugal gebleken. Maar zoals onze huisanalist Gert Verheyen al voorspelde: de Belgen kunnen met hun veldbezetting voordelen puren tegen de 4-3-3 van Portugal. Vooral onze vleugelbacks hebben de sleutel in handen om de viermansdefensie van Portugal onder druk te zetten. Tot Thorgan Hazard verschroeiend uithaalde, lukte dat amper. Nochtans is het plan van Portugal duidelijk. Als Thorgan Hazard opkomt, moet rechteraanvaller Bernardo Silva helemaal terugplooien. De Dortmund-Duivel posteerde zich vaak heel hoog, zo hoog zelfs dat Bernardo Silva niet volgde. Een keer werd Thorgan Hazard ook gevonden, door Vertonghen, en het leek heel even veelbelovend. En dan was daar plots toch Thorgan Hazard, met een geweldige uithaal, ook omdat Bernardo Silva te laat terugzakte.

Aan de overkant kende Meunier een aarzelende start, met te veel afval in zijn voorzetten. Duidelijk is wel dat ook daar mogelijkheden liggen. Het verschil met de Duitsers, die in dezelfde bezetting als België spelen en daar nog meer van profiteerden? Dat hun vleugelbacks zo goed in de wedstrijd zaten, dat ze Portugal aan flarden speelden. De goal van Thorgan Hazard, de officiële assist van Meunier: het kan de vleugels nog meer vleugels geven.

Palhinha viseert De Bruyne én Lukaku

Hoe zit het met onze Brother in Arms, Lukaku en De Bruyne, de Belgische uitblinkers tot nu toe? Lukaku woog op de Portugese defensie, maar hij heeft hetzelfde probleem als De Bruyne. Zijn naam: Palhinha. De Portugese middenvelder van Sporting schaduwt De Bruyne, dat die nog amper licht krijgt gegund om uit te blinken. Idem voor Lukaku, die met Pepe al moeilijkheden kent. Maar als hij de bal met de rug naar doel krijgt, is er Palhinha om druk te zetten en Lukaku het voetballen te beletten. Dat de Portugees géén geel kreeg nadat hij meterslang aan Lukaku zijn truitje hing, was vreemd. Dat kreeg hij terecht wel na weer zo’n cynische tackle op De Bruyne. Hoe lang houdt Palhinha het nog vol, zonder van het veld te vliegen?

Foto: AP

Eden Hazard is goed maar…

Eden Hazard die voor de tweede keer in een week aan de aftrap verscheen, zo vaak gebeurde dat de voorbije twee jaar niet. De hamvraag was dan ook of de bondscoach hem aan de aftrap moest brengen of niet. Martinez twijfelde niet. Zijn aanvoerder moest starten. Inzet, initiatief, honger: Hazard had er zin in. Maar aan de bal oogde hij roestig. Geen wonder voor wie twee seizoenen lang met blessures sukkelde, maar hij kon het niet verstoppen. De dot van een kans die Jota kreeg? Kwam er na balverlies van Hazard. Een mislukt hakje van Hazard? De Portugezen dreigden. En de eerste kans die de Belgen voor de rust kregen? Lukaku met prima kaatswerk naar Hazard die de bal ver buiten het doelkader mikte. Eden Hazard in optima forma doet meer met die bal. Zorgt hij straks toch nog voor een flits, of moet de bondscoach de kapitein van het schip onverrichterzake naar de kant halen? Carrasco en Mertens zijn alleszins al gestart met opwarmen.