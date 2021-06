Regering verplicht Whatsapp en co. gegevens te bewaren

De regering gaat communicatiediensten als Whatsapp, Facebook Messenger of Telegram verplichten ‘metadata’ van hun gebruikers bij te houden. Het gaat niet om de inhoud van het telecomverkeer, maar wel om wie met wie, wanneer en waar in contact staat. Die metadata zijn vaak cruciaal voor het gerecht: ze laten toe te reconstrueren waar verdachten of slachtoffers zich bevonden en met wie ze het laatst contact hadden.

Vandaag is versleuteling van communicatie toegestaan “om de vertrouwelijkheid van de communicatie en de veiligheid van betalingen te garanderen”. Het nieuwe wetsontwerp bevestigt dat, maar voegt wel toe dat de versleuteling niet mag verhinderen dat de operator identificatie-, verkeers- en ­locatiegegevens ­bewaart.

De nieuwe wet is een reactie op de vernietiging van de vorige door het ­Europees Hof van Justitie. Het ontwerp is al een eerste keer goedgekeurd door de federale ­regering. Er wordt nog een reeks adviezen verwacht, waarna het wetsontwerp opnieuw bij de regering komt en daarna naar het parlement gaat. De regering plant dat de wet er in het najaar definitief komt.