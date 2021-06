In negentig minuten naar pure euforie: onze man viert overwinning Rode Duivels tussen duizend andere supporters in Lochristi

/ Lochristi -

Een eerste kookpunt is het geworden: de Rode Duivels schakelden zondag Portugal uit in de achtste finales van het EK. En door de coronaversoepelingen mochten zoals in Lochristi al meer dan duizend mensen dat samen vieren. “Wat een avond. Het leven is weer schoon.” Verslag van negentig minuten nagelbijten en een vreugde-explosie door een bom van Thorgan.