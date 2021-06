“Rode Duivels speelden geen wereldpartij. Maar geluk dwing je af”

Niet Cristiano Ronaldo. Niet de regerende Europees voetbalkampioen zit in de kwartfinale van dit EK. Het zijn de Belgen. Met als onverwachte held Thorgan Hazard. Het was zweten in de zon van Sevilla. En ontsnappen in de slotfase. Pijn lijden voor Kevin De Bruyne. Herboren worden voor Eden Hazard. Het is gelukt. Maar het werk is niet af. De finale is nog twee stappen ver.