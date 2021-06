Na winst Rode Duivels: Feestvreugde in Leuven, sfeer wordt grimmig in Brussel

Brussel / Leuven - De overwinning van de Rode Duivels tegen Portugal, in de achtste finale van het EK 2020, is zowel in Leuven als in Brussel massaal gevierd. In Leuven bleef de sfeer vreugdevol, maar in Brussel raakten de gemoederen rond de Beurs wat verhit.

In Leuven werd de wedstrijd vooral gevolgd in de verschillende cafés op de Oude Markt, waar heel wat mensen op de terrassen verzamelden. Het Belgische doelpunt aan het einde van de eerste helft zorgde voor de eerste vreugdetaferelen, waarbij mensen elkaar in de armen vlogen, coronamaatregelen ten spijt. Na affluiten ging het feestje pas echt van start, en werd op enkele plekken Bengaals vuur afgestoken. De politie sloot het plein af wegens de volkstoeloop, maar tot incidenten is het voorlopig niet gekomen.

Op het Flageyplein in Brussel kwamen tientallen mensen op straat om de overwinning van de Rode Duivels te vieren. Daarbij werd het verkeer wat gehinderd maar dat leidde niet tot problemen.

Aan de Brusselse Beurs werd de sfeer na afloop wel wat grimmiger, toen enkelingen vuurwerk afstaken en de politie bekogelden. Ook daar sloot de politie het plein af.