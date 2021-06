AstraZeneca test nieuwe versie van coronavaccin, aangepast aan varianten

Het Zweeds-Britse farmabedrijf AstraZeneca is gestart met het testen van een aangepaste versie van zijn coronavaccin. De nieuwe versie werd ontwikkeld om de bètavariant, die voor het eerst opdook in Zuid-Afrika, aan te pakken.

Er doen in totaal 2.250 deelnemers mee aan de test. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië en Polen. Onder hen zijn zowel proefpersonen die al eerder ingeënt werden als mensen die nog geen coronaprik kregen. Sommigen van hen kregen al AstraZeneca, anderen dan weer Pfizer of Moderna. Hoewel de proefpersonen die nog niet gevaccineerd werden twee dosissen zullen krijgen (met tussenpozen van vier of twaalf weken) zal het nieuwe vaccin in de toekomst allicht als “boostervaccin” gebruikt worden.

Het nieuwe vaccin werd ontwikkeld om het op te nemen tegen de bètavariant van het coronavirus. Omdat het zogenoemde spike-eiwit er bij die variant - en enkele andere mutaties - iets anders uitziet, zijn sommige vaccins er minder efficiënt tegen.

De eerste testresultaten worden nog later dit jaar verwacht, zo meldt AstraZeneca in een persbericht.