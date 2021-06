Maandenlang ging het er goed en leefde iedereen in vrijheid, maar nu loopt het coronagewijs weer mis in Australië

Voor het eerst in maanden zijn er opnieuw in meerdere delen van het land tegelijk nieuwe besmettingshaarden van het coronavirus vastgesteld in Australië. Onder meer een uitbraak van de zeer besmettelijke deltavariant in Sydney baart de experts zorgen.

In grootstad Sydney werden de voorbije dagen nu al 128 besmettingen met de deltavariant vastgesteld en ook in het Noordelijk Territorium, Queensland en West-Australië werden nieuwe gevallen genoteerd. Dat terwijl het virus er de voorbije maanden zo goed als uitgeroeid was.

Hoewel het nog altijd om een relatief beperkt aantal nieuwe gevallen gaat, zullen premier Scott Morrison en de plaatselijke bewindvoerders maandag toch samenkomen voor een noodvergadering. Ondertussen hebben meerdere staten de grenzen al gesloten en na maanden vrijheid opnieuw beperkende maatregelen ingevoerd om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Onder meer in de steden Sydney en Darwin werden alweer (plaatselijke) lockdowns ingesteld. In Sydney zijn momenteel zo’n vijf miljoen inwoners gedwongen om “in hun kot” te blijven.

Nog meer reden tot bezorgdheid: de clusters in Queensland en het Noordelijk Territorium werden allebei gelinkt aan mensen die besmet raakten ondanks het feit dat ze een hotelquarantaine doorbrachten. En daarnaast zijn de autoriteiten ook in verhoogde staat van paraatheid omdat een medewerker van luchtvaartmaatschappij Virgin Australia - die aan de slag was op vijf binnenlandse vluchten - besmet blijkt met de deltavariant. Bij Virgin namen ze ondertussen al contact op met alle passagiers en medewerkers die met de persoon in kwestie in contact kwamen.

Ondanks de nieuwe uitbraken kan Australië nog altijd erg goede coronacijfers voorleggen. Mede dankzij het “gesloten grenzen”-beleid, een strike quarantaine en een efficiënt ‘testing & tracing’-systeem werden er sinds het begin van de pandemie nog maar 30.450 besmettingen geregistreerd. In totaal vielen er al 910 doden in het land, waarvan nog geen enkele dit jaar.