Provinciegouverneur Cathy Berx: “Oosterweelwerken moeten niet worden stilgelegd door PFOS-vervuiling”

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx vindt niet dat de Oosterweelwerken helemaal moeten worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling, zoals CD&V-voorzitter Joachim Coens zaterdag voorstelde. Op de grond die het meest vervuild is, wordt er nu al niet meer gewerkt in afwachting van een expertenrapport dat in juli verwacht wordt, zei Berx maandag in ‘De ochtend’ op Radio 1.