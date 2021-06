Vooruit wil online stemmen mogelijk maken in ons land

Vooruit wil online stemmen in ons land mogelijk maken, zo meldt De Morgen maandag. De socialisten stellen voor om bij de volgende verkiezingen in 2024 in een aantal gemeenten een proefproject op poten te zetten.

Of het nu je voorkeur aanduiden is op een stemcomputer of een rood bolletje kleuren op papier: op dit moment moeten we ons op verkiezingsdag nog altijd naar het stemhokje begeven. Vooruit wil daar echter - stelselmatig - verandering in brengen. Melissa Depraetere, de socialistische fractieleider in de Kamer, pleit ervoor om online stemmen mogelijk te maken.

Het voorstel van Vooruit omvat een eerste proefproject in 2024. Bij de volgende verkiezingen zou het dan in een aantal gemeenten mogelijk zijn om digitaal de stem uit te brengen, een aantal dat in 2029 zou worden uitgebreid en tegen 2034 zou iedereen dan online moeten kunnen stemmen. “Met alle mogelijkheden die er vandaag zijn, moeten we dat kunnen realiseren. Maar dan moeten we nu schakelen”, zegt Depraetere.

Wetenschappers van de universiteiten van Leuven en Brussel bogen zich onlangs over de mogelijke invoering van een digitaal stemsysteem. Daaruit bleek dat de opkomst hoger zou liggen, omdat de stemming over meerdere dagen zou plaatsvinden. Toch raadden ze aan om de stemming slechts deels digitaal te maken, en ook enkel voor specifieke groepen, zoals de Belgen die in het buitenland wonen. “Qua integriteit blijft het stemhokje nog altijd het veiligst. Dat is dus de beste garantie voor onze democratie”, zegt professor Bart Preneel (KU Leuven).

Op dit moment is het al in meerdere landen mogelijk om online te stemmen, al gebeurt dat niet overal met evenveel succes. Terwijl in Estland de helft van de stemmen digitaal wordt uitgebracht, werd het systeem in landen als Noorwegen, Frankrijk en Zwitserland weer afgevoerd na discussies over de betrouwbaarheid van de resultaten.