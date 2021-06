Eén op de drie Belgen is volledig gevaccineerd tegen Covid-19

Eén op de drie Belgen is inmiddels volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Dat leren de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, die dateren van zaterdag. Op zondag en maandag is er zoals aangekondigd niet langer een update van de coronacijfers.

Het dashboard geeft wel de vooruitgang van de vaccinatiecampagne aan. In totaal 6.905.604 mensen in ons land kregen minstens één dosis toegediend, wat overeenkomt met 59,9 procent van de totale bevolking en 74,5 procent van de 18-plussers. In Vlaanderen is 79 procent van de volwassenen minstens één keer gevaccineerd, in Brussel is dat 54 procent en 72 procent in Wallonië (zonder Oost-België).

Ook zijn 3.829.652 personen volledig gevaccineerd. Dat is 33,2 procent van de totale bevolking en 41,5 procent van de volwassen populatie. Vlaanderen zit hier aan 42 procent, Brussel 33 procent en Wallonië 43 procent.

