Ook Genkse aanwinsten Mujaid Sadick en Simen Juklerød leggen fysieke testen af

Maandag om 10.30 uur geeft John van den Brom het startschot voor het nieuwe seizoen met een eerste veldtraining op de jeugdaccommodatie. Hij verwelkomt er de niet-internationals en een reeks beloften. De spelers met interlandverplichtingen sluiten later aan. De training is achter gesloten deuren.

Tijdens het voorbije weekend werden de spelers naar goeie gewoonte onderworpen aan de traditionele tests bij het begin van elke voorbereiding. Tests die je in twee delen kan opsplitsen: fysieke en medische.

In de fitness van de club werden zaterdag kracht, coördinatie, sprongkracht en wendbaarheid gemeten. De achterliggende bedoeling van die proeven is blessurepreventie.

Physical coach Roel Tambeur legt uit: “Het spierstelsel van alle spelers is verschillend. Wij gaan op zoek naar de zwakke plekken. Spieren die minder goed ontwikkeld zijn dan goed is voor een topsporter. Eenmaal die weke plekken gevonden, kunnen we die door een individuele aanpak versterken. Bij jongens die hier al een hele tijd rondlopen, kennen we de pijnpunten. Maar bij de jonge gasten die overkomen van de jeugd en bij de nieuwkomers is het wel belangrijk dat we zo snel mogelijk een volledig beeld hebben. Dan kunnen we met hen gericht aan de slag gaan.”

Stonden ook op het menu: een complete medische screening, een bezoek aan een podoloog, aan de oogspecialist en aan mental coach Stijn Quanten.

Om het plaatje te vervolledigen, werd ook van iedereen een zogenaamde DEXA-scan genomen. “Die meet de lichaamssamenstelling: de stevigheid van de beenderen, het vetpercentage en de spiermassa. Op basis van al die gegevens volgt er ook overleg met een voedingsdeskundige en/of diëtist.”

Looptest

Het meest verfoeide onderdeel was uiteraard de looptest. Die werd zondag door professor Bert Op ‘t Eijnde afgenomen bij Adlon aan de UHasselt. Daarbij wordt de snelheid geleidelijk opgevoerd tot de speler in zuurstofnood komt en afhaakt. Zo krijg je een beeld van de conditie op dat ogenblik.

Maandag start het veldwerk. Om 10.30 uur worden de spelers op één van de jeugdvelden verwacht voor hun eerste training, die omwille van corona achter gesloten deuren plaatsvindt. Daarbij ook de vier aanwinsten. In principe maken volgende spelers hun opwachting: Vandevoordt, Leysen, Chambaere, Wouters, Didden, Jukleröd, Sadick, Eiting, Nemeth, Heynen, Toma, Oyen, Geusens, Dessers, Diawara, Limbombe, Paintsil en Neto (als diens visumproblemen zijn opgelost). Verder de beloften Penders, John, Rommens, Et Taibi, Beerten, Coomans, Swerts en Abid.

Volledigheidshalve geven we hier nog even het Genkse oefenprogramma mee: zaterdag 3 juli 16 uur Termien-Genk, woensdag 7 juli 14 uur Genk-Eupen, zaterdag 10 juli Genk-Utrecht (op locatie in Nederland) en woensdag 14 juli 12 uur Genk-AZ. Op zaterdag 17 juli volgt om 20.45 uur de Supercup in Brugge.

Video: Jeffrey Gaens

