Belangrijkste columnist van Hongkongse krant Apple Daily opgepakt op luchthaven

De hoofdcolumnist van de prodemocratische Hongkongse krant The Apple Daily, die vorige week de deuren sloot, is zondagavond opgepakt op de luchthaven van Hongkong.

Fung Wai-long, die verantwoordelijk was voor de Engelstalige website van de krant, is de zevende leidinggevende van The Apple Daily die opgepakt wordt in naam van de controversiële veiligheidswet.

De prodemocratische krant besliste eerder om de boeken toe te doen. De 26 jaar oude krant verkeerde in acute geldnood omdat de autoriteiten bankrekeningen hebben bevroren. Afgelopen donderdag verscheen de krant een laatste keer.

Eerder deze maand werd ook de redactie van de krant met veel machtsvertoon doorzocht en werden vijf leidinggevenden opgepakt. Uiteindelijk werden de uitgever en de hoofdredacteur aangeklaagd op verdenking van samenspannen met buitenlandse mogendheden. De drie anderen werden op borgtocht vrijgelaten. De eigenaar van de krant, mediatycoon Jimmy Lai, zit al langer vast op basis van de wet.

De inval kwam er vanwege dertig opiniestukken in de krant waarin wordt opgeroepen tot buitenlandse sancties tegen China en Hongkong. De autoriteiten beroepen zich daarvoor op een omstreden veiligheidswet. Die is opgesteld in Peking en volgens critici zo algemeen geformuleerd dat hij eenvoudig gebruikt kan worden om lastige figuren en organisaties aan te pakken.

Peking ziet de wet als een manier om de stabiliteit te herstellen in de voormalige Britse kroonkolonie, die veel meer vrijheden had dan andere delen van de communistische volksrepubliek.