Twintigtal runderen komen om bij loodsbrand in Doornik

Een loodsbrand op een boerderij in Melles (Doornik) maandagochtend heeft aan een twintigtal runderen het leven gekost. De brandweer kon het nabijgelegen woongedeelte vrijwaren. De loods met landbouwmateriaal en stro brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De brandweer van de hulpverleningszone Wallonie picarde werd rond 2.10 uur opgeroepen voor een brand op een boerderij in de rue de la Besace in Melles (Doornik). Bij aankomst stond een loods, met daarin dertig runderen, in lichterlaaie. Twintig dieren stierven door brandwonden of de rook. Enkele dieren liepen verwondingen op. Een dierenarts kwam ter plaatse voor verzorging. De brandweer, die met veel materiaal uitrukte, was om 7 uur nog ter plaatse.