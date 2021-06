Hoop voor geblesseerde Kevin De Bruyne, EK van Eden Hazard kan wel eens voorbij zijn: “Ik voelde iets”

Kevin De Bruyne en Eden Hazard keerden gehavend terug van de slag om Sevilla. Voor Eden Hazard (hamstring) zit het toernooi er mogelijk op, Kevin De Bruyne verzwikte zijn enkel. Dinsdag moet blijken of de ligamenten zijn geraakt.

Het eerste slachtoffer was Kevin De Bruyne, na een drieste tackle langs achter van Sporting-middenvelder João Palhinha. KDB probeerde eerst nog wel door te spelen, maar moest dan toch de strijd staken. “Kevin had zijn enkel verzwikt”, zei bondscoach Roberto Martinez. “Hij kon zijn voet niet meer draaien en vroeg daarom in het begin van de tweede helft om vervangen te worden. We moeten nu 48 uur wachten om een diagnose te stellen.”

De enkel moet eerst voldoende ontzwollen zijn om de schade aan de ligamenten op te meten. Dinsdag valt het verdict.

Wat met Hazard?

Voor wie Italië nu al sowieso onhaalbaar lijkt, is Eden Hazard. De aanvoerder moest in de slotfase van de wedstrijd naar de kant met pijn in de hamstrings.

“Ik voelde iets, het is zeker een spierblessure”, zei Hazard. “Ik kan niet zeggen hoe ernstig het is, we moeten afwachten of ik de kwartfinale haal. We zullen zien wat de onderzoeken aan het licht brengen. Maar als kapitein blijf ik sowieso bij het team. Ik heb een belangrijke rol.”

Thibaut Courtois was realistisch. “Ik weet niet hoe ernstig de blessure van Eden is. Maar als het een contractuur is, moet rekening houden met tien dagen inactiviteit. Dus ik ben bang dat zijn toernooi voorbij is tenzij er een wonder gebeurt.”

