Nudisten verdwalen na ontmoeting met hert... en krijgen boete voor negeren lockdown

Twee nudisten zijn afgelopen weekend ten zuiden van Sydney door de autoriteiten gered nadat ze verdwaald geraakt waren in een nationaal park. Alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was, kregen ze ook een boete omdat ze de coronamaatregelen aan hun - spreekwoordelijke - laars hadden gelapt.

De twee mannen, 30 en 49 jaar, waren op een strand naakt gaan zonnebaden toen ze plots geconfronteerd werden met een hert. Geschrokken vluchtten ze het Royal National Park in, maar toen ze wilden terugkeren naar het strand, vonden ze de weg niet meer.

De mannen konden de hulpdiensten contacteren en werden even later uit hun ietwat precaire situatie gered. Aangezien het in de regio rond Sydney verboden is om het huis te verlaten zonder geldige reden, kregen ze er een coronaboete van 1.000 Australische dollar bovenop.