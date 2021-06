Jan Fabre naar strafrechter wegens ongewenst seksueel gedrag

Antwerpen - Kunstenaar Jan Fabre moet zich in september verantwoorden voor een strafrechter wegens vermeende feiten van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid. Dat na een open brief eind 2018 in volle #MeToo-heisa ondertekend door een hoop dansers en werknemers van dansgezelschap vzw Troubleyn.

“Vernedering is in en rond de repetitiezaal van Troubleyn dagelijkse kost”, stelden twintig werknemers, ex-werknemers en stagiairs in een open brief. We schrijven najaar 2018 en Jan Fabre (62), een van ’s lands bekendste kunstenaars, komt in volle #MeToo-periode in een storm terecht.

Het arbeidsauditoraat van Antwerpen, bevoegd voor werkgerelateerde zaken, startte in het najaar van 2018 meteen een onderzoek naar de kunstenaar en zijn handelen binnen theatergezelschap Troubleyn. “In eerste instantie hebben de inspectie- en politiediensten alle ondertekenaars van de open brief proberen te identificeren”, zei woordvoerder Pieter Wyckaert destijds aan onze redactie. Dat bleek geen evidentie, klinkt het, wegens het deels anonieme karakter en door het feit dat een deel van de danseressen en ex-werknemers veelal in het buitenland vertoefde. Wyckaert stelt dat een vijftiental personen inging op de vraag tot verhoor. “Sommigen legden positieve, anderen dan weer negatieve verklaringen af.”

Onderzoek klaar

Omwille van de moeilijke identificatie van de vermeende slachtoffers en omwille van corona ook sleepte de zaak aan. Vorig jaar nog klonk het dat het onderzoek “bijna afgerond was.” Bij vzw Troubleyn werd gevreesd dat de zaak nergens toe zou leiden.

Dat blijkt niet het geval. Maandagochtend kondigde het Antwerpse arbeidsauditoraat aan dat Jan Fabre gedagvaard wordt voor de correctionele rechtbank. Hij moet zich op 21 september 2021 verantwoorden wegens “geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk ten aanzien van twaalf werknemers”, maar ook wegens aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van één vrouw.

