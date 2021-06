Zes mensen opgepakt bij relletjes na overwinningsfeest op Beursplein

Brussel - In het Brusselse stadscentrum ontaardde het feestgedruis zondagavond in kleine relletjes. De politie pakte daarbij uiteindelijk zes mensen op. Ook voor komende vrijdag zet de politie zich alvast schrap.

De overwinning van de Rode Duivels werd na affluiten van de match ook in het Brusselse stevig gevierd. Onder andere op het Flageyplein in Elsene en aan het Beursplein in Brussel zelf was er heel wat volk op de been om de wedstrijd te volgen. Daardoor moest de politie ook al op sommige plaatsen het verkeer in goede banen leiden of zelfs onderbreken.

Kat-en-muisspel

“Jammer genoeg lag het pijnpunt van de avond aan het Beursplein”, zegt Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Op het plein waren enkele honderden supporters bij elkaar gekomen om te vieren.

“Maar al snel bleek dat zich onder de supporters ook jongeren met andere intenties hadden gemengd. Zij gooiden op een bepaald moment met stenen en flessen in de richting van onze agenten.” Onder andere een achterruit van een politiewagen sneuvelde. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar wat volgde was een kat-en-muisspel.

Reserve oproepen

“We hebben een vijftigtal jongeren uit elkaar proberen drijven in de richting van het De Brouckèreplein. Daar hebben we uiteindelijk zes jongeren administratief aangehouden.”

Pas rond 2 uur ’s nachts keerde de rust in de binnenstad enigszins terug. De politie houdt de incidenten van zondagavond alvast in het achterhoofd voor komende vrijdag, wanneer de Rode Duivels Italië treffen in de kwartfinale. “Onze agenten op het terrein houden de situatie in de gaten en roepen indien nodig de reserve op. We vermoeden alleszins dat er nog meer volk op de been zal komen, hoe beter de Duivels het doen op het EK.”