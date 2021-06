Opnieuw mesaanval in Duitsland: twee gewonden, dader nog op de vlucht

Er heeft maandagochtend een mesaanval plaatsgevonden in het Duitse Erfurt (Thüringen). Er vielen twee slachtoffers, de dader is nog op de vlucht. Het gaat om de tweede steekpartij in enkele dagen in Duitsland.

De twee slachtoffers, 45 en 68 jaar, moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Voorlopig is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn, aldus de lokale politie.

De dader zou een man zijn, tussen de 20 en de 30 jaar. Hij zou een bruine trui en een donkere joggingbroek dragen en blond tot rood krullend haar en een gehavend gezicht hebben. Er vindt momenteel nog een klopjacht op hem plaats, waarvoor onder meer een politiehelikopter wordt ingezet. Over het motief van de dader - en zijn eventuele link met de slachtoffers - is nog niets bekend. Aan getuigen wordt gevraagd om zich te melden bij de politie.

Vrijdagnamiddag vond er ook al een mesaanval plaats in Duitsland. In de binnenstad van Würzburg (Beieren) werden toen acht mensen aangevallen. Drie van hen kwamen om het leven, vijf anderen raakten zwaargewond. De dader was een 24-jarige man uit Somalië die enkele dagen eerder was opgenomen in de psychiatrie.