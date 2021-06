Zweedse premier Stefan Löfven neemt ontslag na motie van wantrouwen

De Zweedse sociaaldemocratische premier Stefan Löfven heeft maandag zijn ontslag aangekondigd nadat hij vorige week een motie van wantrouwen had verloren.

Het kwam vorige maandag tot een stemming nadat een linkse partij haar steun voor de minderheidsregering van Löfven had opgezegd. Het was de eerste keer dat een Zweedse premier een vertrouwensstemming verloor. Hij had dan een week de tijd om te beslissen ofwel op te stappen ofwel vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Löfven zei maandag op een persconferentie dat, in het licht van de coronapandemie, vervroegde verkiezingen niet het beste is voor Zweden.

De voorzitter van de Rijksdag, het parlement dat uit één kamer bestaat, moet nu een kandidaat vinden om een nieuwe regering te vormen. Ook Löfven komt daarvoor in aanmerking.

“Ik sta ter beschikking om een regering te leiden die de Rijksdag kan tolereren”, zei de ontslagnemende bewindsman. Met welke partijen hij dat zou doen liet hij in het midden.

De volgende parlementsverkiezingen zijn voor september 2022 gepland.

De 63-jarige Löfven was sinds 2014 premier.