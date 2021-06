Proefprojecten ‘Lezen op school’ moeten leesvaardigheid helpen opkrikken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kent 2 miljoen euro toe aan 22 projecten ‘Lezen op school’ die volgend schooljaar de leesvaardigheid van zo’n 80.000 kinderen en jongeren moeten versterken. Bedoeling is om uit die projecten een inspiratiegids te filteren die ook in andere scholen kan gebruikt worden. “De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen”, zegt Weyts. “Je hebt lezen ook nodig om vraagstukken op te lossen of om kaarten te lezen. Goed en graag lezen helpt onze leerlingen met alles”.

De knipperlichten en alarmsignalen over de dalende leesvaardigheid zijn al jaren niet te negeren. In het meest recente PISA-onderzoek vallen de Vlaamse leerlingen voor het eerst uit de top 15. Bijna 20 procent van de 15-jarigen haalt niet langer het basisniveau leesvaardigheid. Ook het meest recente PIRLS-onderzoek en de Onderwijsspiegel van 2020 bevestigen de negatieve tendens.

Onderwijsminister Weyts moet niet overtuigd worden van de ernst van de situatie. “Zonder goede leesvaardigheden kan er van echt kwalitatief onderwijs geen sprake zijn”, zo liet hij eerder al optekenen. De N-VA-minister nam ook al een aantal initiatieven om de neerwaartse trend om te buigen. Zo werd er bijvoorbeeld vorig jaar een expertengroep aangesteld die zich moet buigen over de onderwijskwaliteit, waaronder ook het probleem van de dalende leesvaardigheid.

Minister Weyts investeert nu ook opnieuw 2 miljoen euro in 22 projecten ‘Lezen op school’ die in de loop van volgend schooljaar (2021-2022) de leesvaardigheid van in totaal zo’n 80.000 kinderen en jongeren moeten helpen versterken. Er worden onder meer boeken aangekocht, uitstappen naar de bib georganiseerd en voorleesactiviteiten opgezet. De projecten worden ook wetenschappelijk opgevolgd en het is de bedoeling om nadien de beste praktijken te gebruiken als een soort gids voor andere scholen in Vlaanderen. “We gaan op zoek naar de beste praktijken, die de meeste vooruitgang realiseren bij de leerlingen”, zegt Weyts. “Die inzichten delen we dan met alle scholen”.