Nederland heeft er een nieuw wisseldrama bij nadat Oranje zich blameert op EK: “Parels ingeruild voor modderig toevalvoetbal”

De Nederlanders zagen zichzelf al in de halve finales van het EK, maar Tsjechië bezorgde Oranje een koude douche in de 1/8ste finales. Tot ongeloof van onze Noorderburen.

De Telegraaf: “Deceptie”

“Nederlands elftal uitgeschakeld na dramatisch optreden… Op basis van de FIFA-ranking van Tsjechië leek het vooraf een goede tegenstander in de achtste finale, maar historisch gezien heeft Oranje altijd weinig goede resultaten behaald tegen de Tsjechen. Van de twintig eerdere ontmoetingen werden er maar liefst elf verloren en slechts vijf door Oranje gewonnen. En na de pauze zou het perspectief van Oranje drastisch wijzigen… En daarmee is de rentree van Oranje op een groot toernooi na zeven jaar afwezigheid uitgelopen op een grote deceptie.”

“Een EK om snel te vergeten. Een rode kaart voor De Ligt, een kapitale inschattingsfout van Maarten Stekelenburg én een haperend systeem zorgden voor een blamage. EURO 2020 is door de totaal onnodige uitschakeling een toernooi geworden zonder enige glans, een EK om snel te vergeten. Wat resteert, is een herinnering aan drie nietszeggende, gewonnen potjes in de groepsfase: een gammele zege op Oekraïne (3-2), een degelijke overwinning tegen Oostenrijk (2-0) en een moetje tegen dreumes Noord-Macedonië (3-0).”

“Oranje heeft alles en iedereen, zichzelf incluis, drie weken lang zand in de ogen gestrooid. Dat het onthutsend zwakke Nederland tegen Tsjechië zijn eigen graf groef, zorgde voor extra zout in de wonden van de supporters.”

Foto: AFP

Het Algemeen Dagblad: “Het EK is volkomen mislukt”

“Treurige afgang voor Oranje stemt tot stevig nadenken. Roemloos strandde het Nederlands elftal zondagavond in de achtste finale, na een treurige nederlaag tegen Tsjechië, de nummer 40 van de wereldranglijst. Het EK is volkomen mislukt, houvast richting de toekomst is er nauwelijks. Met holle ogen stapte het Nederlands elftal van het veld in Boedapest, zondagavond om iets voor achten. Het eerste eindtoernooi in zeven jaar strandde in de Puskás Arena roemloos in de achtste finale, na een treurige afgang tegen het krachtpatserscollectief van Tsjechië: 0-2.

“Frenkie de Jong, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum: ze staarden stuk voor stuk verdwaasd in het luchtledige. Bondscoach Frank de Boer sjokte zwijgend naar de middencirkel. Op de tribunes bleef het Oranje-legioen, ’s middags nog zo vrolijk door de historische stad getrokken, ontredderd achter. Een gemiste, opgelegde kans voor Donyell Malen, gevolgd door de knullige rode kaart voor Matthijs de Ligt leidden uiteindelijk de nederlaag in. Maar de uitschakeling beperkte zich zeker niet tot alleen die twee momenten: ook in breder perspectief schoot het Nederlands elftal ernstig tekort.”

“Dankzij een theoretisch zeer gunstige route door het speelschema groeide even het optimisme, niet eens onlogisch, maar bij de eerste echte test tegen Tsjechië bleek het allemaal niets waard. Tegen een elftal zonder internationale topspelers zakte Oranje volledig door zijn hoeven. Qua teamgeest en speldiscipline werd het na de rode kaart volledig overrompeld, maar ook voor rust scoorde het Nederlands elftal al een collectieve onvoldoende. Daarmee kan het zo langverwachte EK van 2021 roemloos in een kastje tussen pakweg de WK’s van 2006 en 1990: toernooien om heel snel weer te vergeten. Hooguit de internationale doorbraak van Denzel Dumfries zal straks een vermakelijke voetnoot blijven.”

Volkskrant: “Toevalvoetbal”

“Gewoon niet voetballen. Geen vorm tonen. Nauwelijks een kans krijgen. De identiteit van een uniek voetballand verkwanselen, het imago van de meeslepende aanval, de dominantie, het vleugelspel, de gedegen opbouw. Allemaal parels, inruilen voor modderig toevalvoetbal. Angst laten regeren. Het leek, op de openingsfase na, nergens op, het voetbal van Nederland. Het kan niet anders of de Nederlandse wanprestatie heeft gevolgen voor de positie van De Boer. Afwijken van de speelwijze waarmee de ploeg de laatste jaren aan succes bouwde, om de grote tegenstanders te weerstaan. En dan verliezen met dat weinig getrainde 3-5-2, voor de werkelijke grote tegenstanders zijn aangetreden. Oef.”

Foto: EPA-EFE

Trouw: “Te licht bevonden”

“De Boer is uiteraard de hoofdverantwoordelijke voor het debacle van Boedapest. Hij koos tegen het allerminst excellente Tsjechië voor een behoudende tactiek die tot een angstig en apathisch ogend Nederlands elftal leidde. Met het hoofd diep gebogen droop Oranje af, in het besef dat ze de eerste Nederlandse deelname aan een groot toernooi na zeven jaar op slag van alle glans hadden beroofd. Gewogen en te licht bevonden, voorlopig. Dat geldt ook voor De Boer.”

Iconen bij NOS: “Een Advocaatje”

“Dan ben je de coach, en dan haal je na een rode kaart je gevaarlijkste man er af en breng je Promes in”, aldus Rafael van der Vaart. “En dan zit er niemand naast je op de bank die zegt: Zullen we het niet doen? Een aanvaller voor een aanvaller, dat doe je toch niet als je met tien man komt te staan? Of ben ik nou gek?”

Pierre van Hooijdonk dacht meteen terug aan dé wissel van Dick Advocaat in 2004, toen Paul Bosvelt Arjen Robben kwam vervangen en Nederland er vervolgens uit ging. “Een Advocaatje. Malen is je gevaarlijkste aanvaller, met snelheid, die moet je laten staan. Dit is een statuswissel, Memphis had eraf gemoeten, die gaf niet thuis.”