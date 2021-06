Van publiekslieveling tot zelfs minder schoten op doel dan Noord-Macedonië: hoe de Rode Duivels een zakelijke ploeg werden

“Ze trapten maar één keer op doel”, klaagde Cristiano Ronaldo over de Rode Duivels nadat die zijn Portugal eruit knikkerden in de achtste finale van het EK. Hij had gelijk, maar is niet de enige die mag klagen: de publiekslieveling van het WK in Rusland is al een tijdje meer berekend en zakelijk geworden. Een bewuste keuze, zo lieten Martinez en Lukaku al doorschemeren.