“Digitale spierkracht van China loopt decennium achter op die van VS”

China loopt op het vlak van cybercapaciteiten een decennium achter op de Verenigde Staten. Dat zegt het International Institute for Strategic Studies (IISS) in een nieuwe studie die de zakenkrant Financial Times kon inkijken.

In het rapport rangschikt het IISS landen volgens hun cybercapaciteiten. De Britse denktank baseert zich daarbij onder meer op de sterkte van hun digitale economieën, de robuustheid van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hoe goed cybertoepassingen zijn geïntegreerd in militaire operaties.

China en Rusland hebben in het verleden al duidelijk gemaakt dat ze bedreven zijn in offensieve cyberoperaties, zoals onlinespionage, diefstal van intellectueel eigendom en desinformatiecampagnes die vooral tegen de VS gericht zijn. Maar, zo concludeert het IISS, ze worden zelf gehinderd door een relatief zwakke cyberbeveiliging.

Voor China is de beperkte focus op het bewaken van zijn netwerken volgens het rapport mogelijk het gevolg van de grote inspanningen die Peking levert om het binnenlandse internet te censureren, om politiek-subversieve informatie te weren. Daarnaast zegt de Britse denktank dat de analyse van digitale inlichtingen bij de Chinezen minder ver staat dan bij de zogenaamde ‘Five Eyes’, de inlichtingenalliantie van de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

Het resultaat is dat de Britse denktank alleen de VS inschaalt op het hoogste niveau wat cybercapaciteiten betreft. Op de tweede lijn verschijnen Australië, Canada, China, Frankrijk, Israël, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De derde groep bestaat uit India, Indonesië, Iran, Japan, Maleisië, Noord-Korea en Vietnam.

De Amerikanen steken er volgens het IISS bovenuit wat betreft digitale toepassingen in de industrie, cryptografie en het vermogen om “gesofisticeerde, chirurgische” cyberaanvallen uit te voeren. Daarnaast plukken ze de vruchten van bondgenootschappen met andere cybermachten, zoals de landen van de ‘Five Eyes’. Volgens de Britse denktank heeft China minstens een decennium nodig om de cybercapaciteiten van de VS te evenaren.