Cristiano Ronaldo of Romelu Lukaku? Bij Italië hadden ze een duidelijke voorkeur

De Rode Duivels kijken komende vrijdag Italië in de ogen in de kwartfinales van het EK. Romelu Lukaku dus en geen Cristiano Ronaldo. Niet meteen de voorkeur van de Azzurri.

Het is nog afwachten of Giorgio Chiellini aan de aftrap verschijnt bij de Italianen. De beenharde verdediger viel in de eerste groepswedstrijd tegen Turkije geblesseerd uit en werd in de 1/8ste finale tegen Oostenrijk vervangen door Francesco Acerbi.

De speler van Lazio, die enkel jaren geleden nog teelbalkanker overwon, had liever tegen de Portugese superster gespeeld in plaats van tegen ‘Big Rom’.

“Ik denk dat Lukaku momenteel moeilijker te verdediger is dan Ronaldo”, zei de verdediger op een vraag na de zege tegen Oostenrijk. “Het zijn allebei complete spelers, maar Lukaku is moeilijker te bewaken. Omdat hij sterker is. Hij doet de dingen meer op kracht en is een échte spits. Ronaldo is ook een goede aanvaller, maar gemakkelijker te verdedigen dan Lukaku.”