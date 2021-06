China toont nieuwe beelden van Marssonde Tianwen-1

China heeft nieuwe beelden verspreid van zijn Marssonde. Op foto’s en video’s is onder andere te zien hoe bij de landing op 15 mei het valscherm opende. Een video toont ook hoe de robotjeep Zhurong een verkenningsrit maakt op het Marsoppervlak.

De Chinese ruimtevaartautoriteiten lieten zondag weten dat hun Marsverkenner toen al 42 Marsdagen in het getouw was en een afstand van 236 meter heeft afgelegd. Een dag op Mars is met 24 uur en 40 minuten iets langer dan een dag op onze planeet.

De Tianwen-1 is de eerste Chinese Marssonde. Ze is in juli gelanceerd en in februari in een baan om de Rode Planeet gekomen.