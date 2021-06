Man (32) komt om bij ongeval met slijpschijf in Berchem

Berchem -

In het Antwerpse district Berchem is maandagmiddag een 32-jarige man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat zegt de lokale politie. De man was op een bouwwerf aan de Lodewijk Van Berckenlaan aan het werk met een slijpschijf en dat moet op een of andere manier zijn misgelopen.