Ongeziene hittegolf in Canada: tot 46,6 graden Celsius gemeten

Met maar liefst 46,6 graden Celsius is afgelopen zondag de warmste temperatuur ooit gemeten in Canada. Het Noord-Amerikaanse land kreunt al dagen onder een extreme hitte en het ziet er niet naar uit dat er snel beterschap in zicht is.

In juli 1937 steeg het kwik in Yellow Grass en Midale, twee plaatsen in prairieprovincie Saskatchewan, tot 45,0 graden Celsius. Het zou 84 jaar lang de hoogste temperatuur ooit gemeten zijn in Canada. Tot nu, want zondag werd het in Lytton - gelegen in Brits-Columbia, op zo’n 250 kilometer ten noordoosten van Vancouver - nog eens 1,6 graden warmer. En Lytton was niet alleen, ook op meer dan 40 andere plaatsen in Brits-Columbia sneuvelde het warmterecord. “Ik houd ervan om een recordje te breken”, aldus de Canadese klimatoloog David Philips. “Maar dit is geen record breken, dit is een record verpulveren. Het is warmer in West-Canada dan in Dubai.”

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten gaan al dagen door een ongeziene hittegolf. En het blijft nog even duren: de lokale inwoners zijn al gewaarschuwd dat de “levensgevaarlijke” hitte nog dagen zal aanhouden. Meer dan waarschijnlijk nog tot het einde van de week. Het hogedrukgebied verantwoordelijk voor de hoge temperaturen is dan ook “enorm”, aldus de lokale weerstations. “Van Californië in het zuiden van de VS tot het Noordwestelijk Territorium in het noorden van Canada - om dan tot in Idaho (VS) landinwaarts te gaan.”