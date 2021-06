Verdachte van moord op vrouw op straat in Evere blijft aangehouden

Brussel / Evere - B., de verdachte van de doodslag op de 36-jarige Mounia Ouyahia op 30 mei in Evere, blijft minstens nog een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door zijn advocaat, meester Eddy Cochez. De 26-jarige man ontkent elke betrokkenheid bij de feiten maar een aantal resultaten van het onderzoek spreken in zijn nadeel.

De steekpartij vond op 30 mei omstreeks 19.40 uur plaats, toen de 36-jarige Mounia Ouyahia op straat aan het wandelen was met haar baby. Ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan werd ze plots aangevallen en met een snijdend voorwerp in de nek gestoken. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. De baby bleef ongedeerd.

Nog dezelfde avond kon de politie een verdachte oppakken, de 21-jarige Andy K.. Die werd onder aanhoudingsbevel geplaatst maar na een week opnieuw vrijgelaten, nadat een andere verdachte, B., was opgepakt. De speurders die de dodelijke steekpartij onderzoeken, kwamen B. op het spoor toen hij door collega’s werd herkend als mogelijke verdachte. Enkele dagen voor de steekpartij was hij immers in de Brabantstraat al opgepakt omdat hij daar iemand met een mes had bedreigd.

Bewakingscamera

In een eerste verklaring had B. beweerd dat hij de avond van de dodelijke steekpartij zijn woning niet had verlaten maar die versie moest hij al snel wijzigen. De politie confronteerde hem immers met beelden van een bewakingscamera van een winkel in de onmiddellijke omgeving van de feiten, waarop de man te zien is, net na de steekpartij.

Bij een huiszoeking in de woning van de moeder van B., waar de jongeman ook verblijft, werden een mes en een bebloede sweatshirt aangetroffen. Analyse heeft nu uitgewezen dat het bloed op het mes en op het kledingstuk dat van het 36-jarige slachtoffer is.

Over het mogelijke motief voor de steekpartij bestaat nog geen duidelijkheid. B. zou slechts met mondjesmaat meewerken aan het onderzoek en verblijft intussen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis.