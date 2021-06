Gewraakte rechter mag aanblijven in zaak-Sanda Dia, raadkamer over doorverwijzing Reuzegommers uitgesteld tot 20 juli

Ilse Lommelen mag aanblijven als rechtbankvoorzitter in de zaak rond de fatale studentendoop waarbij Sanda Dia om het leven kwam. Het hof van beroep in Antwerpen heeft het wrakingsverzoek tegen haar afgewezen wegens ongegrond. De zitting van de raadkamer over de doorverwijzing van de Reuzegommers, die op hetzelfde tijdstip plaatsvond, werd dan weer uitgesteld tot 20 juli wegens... geen duidelijkheid over de beslissing over de rechtbankvoorzitter .

Sanda Dia stierf in december 2018 na een totaal uit de hand gelopen studentendoop, georganiseerd door studentenkring Reuzegom. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek de student compleet gedehydrateerd. Hij had grote hoeveelheden alcohol en visolie moeten drinken. Zijn lichaamstemperatuur bleek gezakt tot onder 28 graden. Na enkele dagen in een kunstmatige coma bezweek hij.

2,5 jaar later is het gerechtelijk onderzoek afgesloten en werden alle 18 betrokkenen eerder deze maand in de Hasseltse raadkamer verwacht omdat het Limburgse gerecht heeft geoordeeld dat ze allen op één of andere manier schuld treffen en daar dus in een later stadium voor gestraft moeten worden.

Wrakingsverzoek afgewezen

Rechtbankvoorzitter Ilse Lommelen, die zou moeten oordelen of er “voldoende bezwaren” zijn om de 18 Reuzegommers ook effectief door te verwijzen, werd tijdens die zitting gewraakt door een van de Reuzegommers. Diens advocaat, de Gentse strafpleiter Joris Van Cauter, en zijn confrater Marc Danen, die een andere Reuzegommer verdedigt, verwijten Lommelen vooringenomenheid in de zaak.

LEES OOK. Absurde wending zaak Sanda Dia: uitspraak wraking valt op krak zelfde moment als zitting Reuzegommers

Het hof van beroep in Antwerpen heeft dat wrakingsverzoek afgewezen, zo maakte het maandag bekend. Er zijn volgens het hof geen elementen om de wraking gegrond te verklaren. De voorzitster van de raadkamer in Hasselt kan dus aanblijven in de zaak. Meester Van Cauter heeft nu vijftien dagen de tijd om eventueel nog cassatieberoep aan te tekenen.

Op hetzelfde moment werd de zitting van de raadkamer in Hasselt over de doorverwijzing van de Reuzegommers uitgesteld tot 20 juli. De korte zitting werd geleid door Davy Jordens, onderzoeksrechter in het grote voetbaldossier (Operatie Zero). Reden voor het uitstel is absurd genoeg dat er nog geen duidelijkheid was over de beslissing die op hetzelfde tijdstip in Antwerpen genomen werd over het wrakingsverzoek tegen de rechtbankvoorzitter. Het strafdossier ligt bovendien nog in Antwerpen, omdat dat de zetel volgt waar de zaak gepleit wordt. Dat was om 14 uur Antwerpen, daarna weer Hasselt.