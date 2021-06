Vijf jaar geleden maakten deze kindjes een grapje, nu werd die foto hét symbool voor de Nederlandse nederlaag op het EK

Wetteren - Vijf jaar geleden trok Bjorn Van De Velde (41) uit Wetteren met zijn zoontjes naar de Nederlandse grens om te lachen met Oranje dat zich toen niet gekwalificeerd had voor het EK 2016. Toen ging de foto viraal. En nu onze noorderburen gewipt zijn uit het huidige EK, is het grapje plots aan een tweede leven toe. “Die foto doet opnieuw massaal de ronde. Ik krijg zelfs berichtjes uit Limburg dat ze hem gekregen hebben.”

“Er is altijd een rivaliteit tussen wij Belgen en de Nederlanders als het over voetbal gaat”, vertelt Bjorn. “Dus vond ik het vijf jaar geleden wel een fijn grapje om met de jongens - Tibo en Maxim - een foto te gaan nemen dat het EK aan de grens stopte. Ik reed er speciaal voor naar Sas van Gent, zo’n half uur van bij ons thuis, en postte de foto daarna op Facebook. In geen tijd was die al massaal gedeeld.”

En nu gebeurt hetzelfde. “Dat beeld moet blijkbaar nog bij enkele mensen in de gsm gezeten hebben. Of ze moeten die gevonden hebben via Google. Als je er ‘hier stopt het EK’ intikt, duikt die op in de resultaten. Zo is de bal opnieuw aan het rollen gegaan. Enkele uren na de wedstrijd van de Nederlanders kreeg ik van vrienden al het bericht dat ze die foto opnieuw hadden ontvangen via WhatsApp. Daarna is die nog meer gedeeld.” De jongens zelf zijn intussen vijf jaar ouder. “Tibo is er nu twaalf, Maxim tien. Ze vinden het wel grappig. Net zoals de mama.”