Verwarring in bedreigingszaak Bart Somers na beroep tegen tussenvonnis

Het psychiatrisch deskundigenverslag van de man die Vlaams minister van Inburgering en burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open VLD) en VRT-journalist Tim Pauwels bedreigde, moet in september toch afgeleverd worden. De beklaagde, Marcel H., had beroep aangetekend tegen het tussenvonnis van de correctionele rechtbank van Leuven die dat bevolen had en maakte ook maandag tijdens de zitting duidelijk dat hij zijn medewerking daar niet aan zou geven. Nochtans had hij zich eerder wel bereid verklaard om mee te werken.

Beklaagde Marcel H. had in november 2019 Bart Somers per mail bedreigd naar aanleiding van de brandstichting in het geplande asielcentrum in Bilzen. In die mails zou hij ook verwijzingen gemaakt hebben naar Pauwels. Om meer inzicht te krijgen in de dader had de rechtbank een psychiatrisch deskundigenverslag bevolen van psychiater Frank Mesotten.

Door het beroep van H. tegen het tussenvonnis werd het dossier verplaatst naar het hof van beroep in Brussel. Hoewel het vonnis in afwachting van de uitspraak van dat hof wel diende uitgevoerd te worden, liet een lid van de griffie weten aan de deskundige dat hij beter toch wachtte met het opstellen van zijn verslag tot er uitsluitsel was.

Volgens Marcel H. was zo’n psychiatrisch onderzoek een schending van zijn privacy en wenste hij daarom niet mee te werken. De beklaagde was dan ook niet ingegaan op de uitnodiging van dokter Mesotten. Omdat de beklaagde aanvankelijk wel had ingestemd met een onderzoek, moet dokter Mesotten wel een verslag opstellen. Zijn verslag zal alleen gebaseerd zijn op de feiten die beschreven zijn in het dossier en zal afgeleverd worden tijdens het gerechtelijke zomerreces. Op 27 september komen de partijen weer samen voor een relaiszitting waarin bepaald zal worden wanneer de zaak finaal kan behandeld worden.