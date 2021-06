Britten geschokt door bevalling van elfjarig meisje

Een elfjarig meisje is recentelijk bevallen en daarmee de jongste Britse moeder ooit geworden. Dat melden enkele Britse kranten. Het meisje was zwanger geworden op haar tiende.

De identiteit van de minderjarige moeder wordt niet vermeld. The Sun zegt in contact te zijn met goede bekenden van het meisje. De autoriteiten doen onderzoek. De bevalling zou na minstens 30 weken zijn gebeurd. Zowel moeder als kind zijn gezond. Ze worden verzorgd en geholpen.

Het meisje had aanvankelijk niet door dat ze zwanger was. “Het was een grote schok”, vertelt een bron in de omgeving van de familie. “Ze wordt nu omringd door experts. Het belangrijkste is dat zij en de baby oké zijn.”

Volgens een arts kunnen jonge kinderen door bijvoorbeeld overgewicht eerder hormonale ontwikkelingen doormaken. Over wie de vader is, en de omstandigheden rond hoe de zwangerschap ontstond, is niets bekendgemaakt.

Broer en zus

Tot nu toe was de destijds 12-jarige Tressa Middleton de jongste Britse moeder ooit. Zij werd verkracht door haar broer. De baby is door de Britse jeugdzorg uit huis geplaatst, haar broer kreeg een celstraf. Eerder waren er in 2017 verhalen over een bevalling van een 11-jarige, maar destijds werd niets meer bekend.