Noord-Koreanen in tranen bij zien van “uitgemergelde” Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is de voorbije maanden flink wat gewicht verloren. Dat is te zien op merkwaardige beelden van KRT, de door de staat gecontroleerde televisiezender in het land. Op de beelden zie je huilende Noord-Koreanen, een man noemt hun leider zelfs “uitgemergeld”.

Over het gewicht en de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider is de voorbije jaren al flink wat inkt gevloeid. De 37-jarige Kim Jong-un zeult flink wat overgewicht met zich mee en specialisten noemden dat in het verleden al meermaals zorgwekkend. Maar op recent uitgezonden beelden van een toespraak blijkt daar toch verandering te komen: plots ziet de Noord-Koreaanse leider er enkele kilo’s lichter uit. Dat zie je in zijn gezicht, maar ook zijn lichaam is merkbaar afgenomen in omvang.

De door de staat gecontroleerde televisiezender KRT zond daar zondagavond opmerkelijke beelden over uit. Noord-Koreanen werden in beeld gebracht terwijl ze in tranen naar grote schermen stonden te kijken waarop hun vermagerde leider te zien was tijdens een concert op de plenaire vergadering van zijn partij. Eén man werd geïnterviewd en zei dat “de harten van de mensen breken wanneer ze hun geliefde leider zo uitgemergeld zien”. “Iedereen hier zei dat ze tranen voelden opkomen”, zei hij nog.

Hoeveel kilo Kim Jong-un kwijt is en hoe hij zo vermagerd is, is niet geweten.