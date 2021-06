Italiaanse middenvelder Pessina kent Romelu Lukaku uit Serie A: “Hij kan zich alleen tegen twee of drie tegenstanders doorzetten”

De Rode Duivels kijken vrijdag (21 uur) in München in de kwartfinales van het EK voetbal Italië in de ogen. Bij de Azzurri kennen ze, met Romelu Lukaku die afgelopen seizoen Inter aan de titel in de Serie A hielp, een Belg maar al te goed. “Maar dat kan ons misschien helpen”, vertelde middenvelder Matteo Pessina maandag vanuit het Italiaanse trainingskamp.

Pessina is onder de indruk van Lukaku, die het afgelopen seizoen 24 keer raak trof in de Italiaanse hoogste klasse en zo alleen Juventus-spits Cristiano Ronaldo (29) voor zich moest dulden. “Hij kan zich alleen tegen twee of drie tegenstanders doorzetten”, zei de middenvelder van Atalanta Bergamo over Big Rom. “Hij ondersteunt de hele ploeg en heeft zich op technisch vlak enorm verbeterd.”

Kevin De Bruyne werd zondag in de felbevochten achtste finales in Sevilla tegen Portugal (1-0 winst) op slag van rust slachtoffer van een drieste ingreep langs achteren van João Palhinha en moest kort na de pauze het veld verlaten met een pijnlijke enkel. Pessina hoopt dat de middenvelder van Manchester City speelklaar geraakt voor de clash in München. “Hij heeft getoond een van de beste spelers ter wereld te zijn. Ik wil dat hij er tegen ons bij is, dat hij op het veld staat en dat we dan proberen hem af te stoppen.”

Italië maakte voor eigen fans in de poulefase indruk, maar moest in de achtste finales tegen Oostenrijk vol aan de bak. De Squadra haalde het op Wembley na verlengingen met 2-1, met een doelpunt van onder meer Pessina. “Ik voorspel tegen België een nog moeilijkere wedstrijd. Maar als we tot het einde op het EK willen blijven, moeten we tegen de sterkste teams voetballen”, aldus Pessina, die de Italiaanse teamgeest roemt. “Andere landen hebben de afgelopen jaren misschien meer bereikt, maar de teamgeest maakt ons sterker.”