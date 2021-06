Spaanse competitie hervat in weekend van 14 en 15 augustus

De Spaanse voetbalcompetitie hervat in het weekend van 14 en 15 augustus en duurt tot 22 mei 2022. Dat blijkt uit de officiële voetbalkalender die de Spaanse voetbalbond (RFEF) maandag bekendmaakte.

De finale van de Copa del Rey vindt plaats op 23 april 2022. De Spaanse Supercup wordt gespeeld van 12 tot 16 januari, aldus de RFEF. Nadat de Supercup in 2021 in het stadion La Cartuja in Sevilla werd afgewerkt door de covid-pandemie, keert ze volgend jaar terug naar Saoedi-Arabië. Daar vond de Supercup ook al plaats in 2020.

Athletic Bilbao, de winnaar van de editie 2021, zal het opnemen tegen landskampioen Atlético Madrid in de eerste halve finale op 12 januari. In de tweede halve finale nemen FC Barcelona, de winnaar van de jongste Copa del Rey, en vicekampioen Real Madrid het tegen elkaar op.