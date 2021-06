Orkaan Enrique teistert Mexico: minstens twee dodelijke slachtoffers door plotse overstromingen

De eerste tropische storm van het seizoen is zondag aan land gegaan in Mexico. Het westen van het land werd geteisterd door orkaan Enrique, die hevige regenval en rukwinden tot 150 kilometer per uur met zich meebracht. In de kuststad Manzanillo werden restaurantgangers gefilmd die het plots op een lopen moesten zetten toen ze verrast werden door een metershoge golf. Ook heel wat strandresorts deelden in de klappen. Volgens de lokale media zijn minstens twee dodelijk slachtoffers geteld die verdronken zijn door het snel stijgende water.