Wel succesvol aan de andere kant van de wereld: Portugese ex-speler van Man United scoort absolute wereldgoal in MLS

Portugal is on fire. Althans in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Daar scoort Nani namelijk aan de lopende band voor zijn club Orlando City. Zo ook afgelopen weekend. De ex-speler van onder meer Manchester United maakte in de wedstrijd tegen Inter Miami met een loeiharde knal van buiten de zestien de winnende treffer.

Nani maakte in 2016 nog deel uit van de Portugese selectie die in Frankrijk de Europese titel pakte. Met drie goals en één assist was hij op dat toernooi ook van cruciale waarde voor de Portugezen. Op de Confederations Cup van 2017 speelde Nani zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg.

Intussen is hij al ruim twee jaar aan de slag in de MLS, waar hij dit seizoen uitblinkt met zes doelpunten en drie assists in acht wedstrijden voor Orlando City.

Het doelpunt: