Diefstal op camping De Panne opgelost dankzij slachtoffer van identieke feiten in Parijs

De Panne / Nieuwpoort - Dankzij een alert Duits slachtoffer konden zondagmiddag twee Luikse mannen opgepakt worden die verdacht worden van verschillende diefstallen op campings, ook in het buitenland. Afgelopen weekend sloegen ze nog toe op camping Greenpark in de Veurnestraat in De Panne.

In de nacht van zaterdag op zondag drongen dieven binnen in een tent op camping Greenpark in De Panne, terwijl drie jongemannen er gewoon lagen te slapen. Het gaat om twee 19-jarigen en een 20-jarige) uit Erquelinnes en Binche. De daders stalen een rugzak met daarin twee identiteitskaarten, twee gsm’s, elektronica en een autosleutel. Het voertuig waartoe de autosleutel behoorde, werd doorzocht en daaruit werd een andere rugzak gestolen.

Na die diefstal kwam het onderzoek echter in een stroomversnelling en dat heeft alles te maken met een Duitse man die eerder het slachtoffer werd van een gelijkaardige diefstal eerder deze maand op een camping in Parijs. De daders stalen toen onder andere een Apple tracker. “Het Duitse slachtoffer kreeg zondagnacht rond 1 uur een melding dat de Apple Tracker gesignaleerd was op de camping in De Panne”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust. “Hij lichtte onmiddellijk de verantwoordelijke van de camping te De Panne in, die op zijn beurt de politie verwittigde. Na contact tussen politie Westkust en de het Duitse slachtoffer bleek de Apple Tracker intussen actief in een hotel te Gent.”

Betrokken bij meer feiten

De politie ging meteen tot actie over. “Onze politiemensen namen daarop contact met de Gentse collega’s”, zegt Deburchgraeve. “Op zondag kon de politie de twee Luikse verdachten arresteren in Gent. Het gaat om een 24-jarige en een 27-jarige man. Het duo komt nog in aanmerking voor andere feiten op campings, waaronder een diefstal eind mei op een camping te Nieuwpoort.” Toen werd op Kompas camping ook een diefstal van jassen en geld gepleegd. Ook toen werden tenten en voertuigen doorzocht.

Het duo moet nog voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Veurne.