Dodelijk verkeersongeval op E17: auto rijdt achteraan in op vrachtwagen

Gent / Lochristi - Bij een zwaar ­verkeersongeval op de E17 ter hoogte van Beervelde in de richting van Gent is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen. Een bestuurder van een auto reed achteraan in op een vrachtwagen en overleed daarop ter plaatse.

“De vrachtwagen stond maandagmiddag op de pechstrook van de E17 geparkeerd en om nog onduidelijke reden reed een bestuurder van een auto met Franse nummerplaat achter op de vrachtwagen in. De bestuurder van de auto overleed ter plaatse”, klinkt het bij de Federale politie.

Op de E17 ter hoogte van Beervelde is de rechterrijstrook versperd. Daardoor is het momenteel filerijden van Lokeren tot op de plaats van het ongeval. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt mensen die via Hasselt onderweg zijn naar Gent om via Brussel te rijden.