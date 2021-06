Personeel voert dinsdag actie op luchthaven Zaventem omdat het minder vakantie(geld) krijgt

Het luchthavenpersoneel houdt dinsdag aan de drop off-zone op de luchthaven van Zaventem een sensibiliseringsactie om aan te klagen dat ze in 2022 mogelijk heel wat minder vakantiedagen zullen kunnen opnemen, of minder vakantiegeld zullen krijgen. Dat meldt ACV Puls maandag.

Een en ander is het gevolg van het feit dat de dagen tijdelijke werkloosheid in 2021 momenteel niet meetellen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie in 2022. Vorig jaar was dat wel het geval, maar voor dit jaar is er nog geen duidelijkheid over de opbouw van het aantal vakantiedagen in 2022, zegt de vakbond in een persmededeling.

“Dat wil zeggen dat werknemers in 2022 heel wat minder vakantiedagen zullen kunnen opnemen, of het vakantiegeld zien slinken of verdwijnen, ook al was die tijdelijke werkloosheid natuurlijk helemaal geen vrijwillige keuze”, klaagt het ACV. De christelijke vakbond dringt aan op een gelijkstelling van de periode van tijdelijke en economische werkloosheid (al dan niet door corona). “De luchtvaartbedrijven ontvingen al staatssteun; het kan niet dat het hardwerkende personeel uit de boot valt”, luidt het.

Passagiers zullen dinsdag via brochures geïnformeerd worden over de problematiek, maar verder zullen ze van de actie geen hinder ondervinden, benadrukt de vakorganisatie.