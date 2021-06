Wit-Rusland schort samenwerkingsverband met Europese Unie op na nieuwe sancties

In een reactie op de invoering van nieuwe Europese sancties heeft Wit-Rusland zijn deelname aan het samenwerkingsverband van de Europese Unie met de oostelijke buurlanden opgeschort. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag meegedeeld. Het land roept ook zijn ambassadeur in Brussel terug voor overleg.

“In de context van de sancties en restricties kunnen we onze verplichtingen in het kader van dit akkoord niet langer vervullen”, zo kondigde het ministerie de beslissing aan. Minsk lanceerde al de procedure voor de opschorting van het zogenaamde Oostelijke Partnerschap, het in 2009 opgerichte samenwerkingsverband van de EU met Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië, Moldavië, Armenië en Azerbeidzjan.

Daarnaast heeft Wit-Rusland ook zijn ambassadeur bij de EU teruggeroepen voor overleg. Het ministerie heeft de maatregelen meegedeeld aan het hoofd van de EU-delegatie in Minsk. Hij wordt uitgenodigd om naar Brussel terug te reizen en zijn oversten in te lichten over de Wit-Russische onvrede over de “onaanvaardbare druk en sancties”.

Michael: “Spanningen escaleren”

De Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft al afwijzend gereageerd op de opschorting van het partnerschap. “Dit zal de spanningen enkel verder laten escaleren en dit zal duidelijk een negatieve impact hebben op de bevolking van Wit-Rusland, door haar de mogelijkheden te ontzeggen die onze samenwerking biedt”, tweette Michel.

De EU trof een hele waaier aan sancties tegen Wit-Rusland omdat het land het protest tegen de betwiste verkiezingszege van president Aleksandr Loekasjenko in augustus 2020 hardhandig de kop indrukt. Er zijn individuele sancties tegen meer dan 160 prominente leden en aanhangers van het regime van Loekasjenko van kracht en vorige week bereikten de lidstaten ook een akkoord over economische sancties. Onder meer de export van petroleum en potas wordt geviseerd.

Die laatste batterij maatregelen is er gekomen na de onderschepping van een passagiersvliegtuig van Ryanair dat op 23 mei over het Wit-Russische grondgebied vloog. De “kaping” leidde tot de arrestatie van de dissidente journalist Roman Protasevitsj en zijn Russische vriendin Sofia Sapega. Sindsdien wordt Europese luchtvaartmaatschappijen gevraagd om het Wit-Russische luchtruim links te laten liggen.