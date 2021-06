Peiling: meerderheid Oranjefans wil De Boer weg na exit en supportert nu voor België

Een meerderheid van de supporters van het Nederlands elftal vindt dat Frank de Boer moet vertrekken als bondscoach. Het vertrouwen was voor het EK voetbal al laag en door de verlieswedstrijd tegen Tsjechië in de achtste finales (0-2) zagen velen hun mening bevestigd.

Dat blijkt uit onderzoek van het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag onder duizenden voetbalfans na de uitschakeling van Oranje. Hoewel de verwachtingen voor het EK al laag waren, is er bij veel fans toch onbegrip over de tactische keuzes, de wissels, de manier van communiceren en De Boers stugge houding in dit toernooi. In totaal 57 procent wil daarom dat hij vertrekt als bondscoach van Oranje.

Nu het Nederlands elftal uit het toernooi ligt, gaat de sympathie van de fans naar België, dat zich wel wist te plaatsen voor de kwartfinales. Ook tijdens voorgaande toernooien waar Nederland zich niet voor kwalificeerde, hoopten veel fans van Nederland dat België het toernooi zou winnen.

Aan het onderzoek deden 7.009 leden van het Opiniepanel met interesse in het Nederlands elftal mee.