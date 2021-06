Wereldwijd tekort aan bankkaarten dreigt

Laat de coronacrisis zich binnenkort ook voelen in onze portemonnee? Volgens de Smart Payment Association (SPA) zal het tekort aan elektronische chips ertoe leiden dat we in 2022 een tekort aan bankkaarten zullen hebben. Dat staat te lezen op de website van het SPA.

“Bankkaarten zijn essentieel voor ieders dagelijks leven en in de handel”, klinkt het bij SPA. “Elk jaar moeten meer dan 3 miljoen bankkaarten geproduceerd worden omdat kaarten verloren, defect of vervallen zijn en omdat mensen een nieuwe bankrekening openen. Door het gebrek aan chips dreigt dat niet meer te zullen lukken.”

SPA roept overheden en de banksector op om tijdig in te grijpen en problemen zo te voorkomen. De organisatie roept bijvoorbeeld op om banken en fabrikanten van bankkaarten voorrang te geven bij de verdeling van computerchips.

Het tekort aan computerchips laat zich in allerlei sectoren voelen. Onder meer fabrikanten van auto’s, spelconsoles, computers en ga zo maar door wachten op chips om hun producten af te werken en weer te kunnen verkopen. Volgens kenners uit de sector is het niet ondenkbaar dat de tekorten nog maandenlang, tot ver in 2022, zullen aanhouden.