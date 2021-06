Ousmane Dembélé vier maanden buiten strijd na knieoperatie

Barcelona-winger Ousmane Dembélé, die zich blesseerde tijdens het EK met de Franse nationale ploeg, is in Finland met succes geopereerd aan een dislocatie van de pees van de biceps femoris in de rechterknie. Hij zal ongeveer vier maanden buiten strijd zijn, zo maakte Barça maandag bekend.

“Ousmane Dembélé werd met succes geopereerd in Turku (Finland) door Dr. Lasse Lempainen, onder toezicht van de medische dienst van de club,” aldus Barcelona in een verklaring.

De 27-jarige vleugelspeler van Barcelona was op het EK de offensieve joker bij Les Bleus. Hij scoorde begin juni in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales (3-0) en kwam in actie in de twee EK-wedstrijden tegen Duitsland in München (1-0 zege) en tegen Hongarije in Boedapest (1-1), waar hij geblesseerd uitviel.

Dembélé speelde 44 wedstrijden voor Barça en maakte 11 doelpunten over alle competities heen sinds hij in februari 2020 terugkeerde van een zware blessure.

In september 2017, vlak nadat hij voor zo’n 135 miljoen euro (inclusief bonussen) van Borussia Dortmund naar Catalonië was gegaan, had hij al eens te maken met een gescheurde biceps femoris-pees in zijn linkerdijbeen.

Maar in het seizoen 2020-21 had hij slechts één blessure. In december miste hij vijf wedstrijden op rij met een lichte hamstringverrekking in zijn rechterdij.