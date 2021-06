‘Hittekoepel’ brengt ongeziene temperaturen naar Canada en VS: “Het nieuwe normaal? Het is erger dan dat”

Hoewel Seattle doorgaans ‘Belgische’ zomertemperaturen kent, kreunen de inwoners nog de hele week onder ongeziene temperaturen van veertig graden en meer. De Amerikaanse stad op goed honderd kilometer van Canada is slechts één plek onder de reusachtige hittekoepel die miljoenen mensen opwarmt als zaten ze in een kookpan. En dat vinden verschillende experts alarmerend.

