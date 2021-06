Transgender Gavin mag naar jongenstoilet op school, beslist rechter

Een Amerikaanse transgender die naar de rechter stapte omdat hij op school niet naar het jongenstoilet mocht, heeft in een jarenlange juridische strijd aan het langste eind getrokken. Het Amerikaanse hooggerechtshof besloot maandag zijn zaak niet te behandelen. Daardoor blijft een uitspraak van een lagere rechtbank overeind. Die gaf de als meisje geboren maar zich jongen voelende Gavin Grimm gelijk.

De destijds 15-jarige Grimm mocht in 2014 geen gebruik meer maken van het jongenstoilet op zijn school in de staat Virginia, maar moest naar een genderneutraal toilet. Dat weigerde Grimm, omdat hij dat stigmatiserend vond. Volgens de eerdere rechterlijke uitspraak is dit in strijd met antidiscriminatiewetten.

Het hooggerechtshof zou zich in 2017 al buigen over de zaak, maar zag daarvan af nadat president Trump had gebroken met het beleid van zijn voorganger Obama door de rechten van transgenders weer te beperken. Obama vroeg openbare scholen om hun studenten toiletten en kleedkamers te laten gebruiken volgens het geslacht waarmee zij zich identificeerden. Nu besliste het hooggerechtshof dus om de zaak niet te behandelen.

“Ik ben tevreden dat mijn strijd om mijn identiteit te laten bevestigen na al die jaren beëindigd is”, reageerde Grimm. “Transjongeren moeten de toiletten in alle rust kunnen gebruiken, zonder daarbij te worden vernederd en gestigmatiseerd door hun scholen en verkozenen”, voegde hij eraan toe.

Rechten van transgenders zijn in de Verenigde Staten een aanhoudend onderwerp van discussie tussen progressieve en behoudende Amerikanen, met de strijd om de toegang tot toiletten als een van de gevoeligste onderwerpen.