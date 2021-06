In drie jaar met drie toestellen problemen: nog meer turbulentie bij Boeing door nieuw luxueus vliegtuig

Het lijkt soms alsof Boeing maar geen grip krijgt op de problemen met zijn vliegtuigen. Ondertussen heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat hun 777X voorlopig geen goedkeuring zal krijgen. De FAA is er namelijk niet van overtuigd dat de technische problemen met het toestel voldoende opgelost geraakten. “De tijd dat Boeing kon zeggen: ‘vertrouw ons maar’, is voorbij.”