Spanje stoot door na verlengingen en doelpuntenfestival tegen Kroatië, Morata haalt zijn gram

Spanje heeft zich na een knotsgekke wedstrijd pas na verlengingen kunnen plaatsen voor de kwartfinales van dit EK. Een zwak Kroatië kon de Spanjaarden aanvankelijk niet veel in de weg leggen, maar kwam in de slotfase toch nog langszij. De vreselijke flater van Spaanse doelman Unai Simón leidde het doelpuntenfestival in en Álvaro Morata maakte in de verlengingen het doelpunt van de verlossing. Spanje won na 121 minuten met 3-5.

Zoals gewoonlijk namen de Spanjaarden de wedstrijd van bij het begin volledig in handen. Het tempo lag niet bijster hoog, maar twee versnellingen zorgden in de eerste twintig minuten wel voor reuzekansen. Na een knappe doorsteekpass van Pedri stond Koke plots oog in oog met Livakovic. De afwerking van de Atlético-middenvelder was te zwak, al mocht de beenveeg van de Kroatische doelman er ook wel zijn. Nog geen drie minuten later mocht Álvaro Morata – wie anders – vrij inkoppen, maar zijn kopbal werd afgeblokt door Vida. Hoe kan het ook anders.

Blunderende Simón

Op basis van de eerste twintig minuten verdiende La Roja stilaan de voorsprong, maar het waren de Kroaten die 1-0 voor kwamen na een verschrikkelijke blunder van doelman Unai Simón. Hij liet een botsende terugspeelbal van Pedri veel te nonchalant over zijn voet glippen en kreeg zo de owngoal op zijn naam. De Kroaten kwamen nog niet één keer in het strafschopgebied van Spanje, maar stonden plots wel op voorsprong.

De Spanjaarden leken even van slag en de Kroaten putten moed uit de voorsprong en creëerden in de minuten daarna hun eerste twee kansen van de wedstrijd. Rebic zette zich goed door op rechts, zijn schot belandde in het zijnet. Twee minuten later kon Kovacic ook eens hard uithalen, maar zijn schot vloog over de kooi van Simón. Het zijn de enige twee kansjes die de Kroaten konden bijeen voetballen in de eerste helft.

Doelman Simón werd getroost door zijn ploegmaats Foto: EPA-EFE

Stilletjes aan nam Spanje opnieuw het heft in handen en hun geduld werd acht minuten voor de rust beloond. De Kroatische doelman Livakovic stond even in een schietkraam: het eerste schot van Gayà werd afgeblokt, zijn tweede poging werd gepareerd door Livakovic en op de rebound van PSG-aanvaller Pablo Sarabia was hij kansloos. 1-1, de bordjes stonden opnieuw gelijk.

Verdiende voorsprong

Na enkele kleinere kansjes in de openingsfase van de tweede helft kopte rechtsback César Azpilicueta La Roja verdiend op voorsprong. De voorzet van Torres wat perfect op maat, de ervaren rot van Chelsea hoefde zijn hoofd er maar tegen te zetten omdat Gvardiol hem langs de verkeerde kant dekte. Zo was de flater van Simón nog binnen het uur uitgewist en kon Spanje rustig verder voetballen.

Het balbezit was voor het eerst wat meer in evenwicht de Kroaten konden eindelijk ook eens serieus dreigen. Linksback Gvardiol kon zich doorzetten in de zestien, zijn schot in de korte hoek werd prima gesaved door Simón die zijn blunder wou goedmaken. Het was eigenlijk nog maar de eerste moeilijke redding die de Spaanse doelman moest verrichten, maar hij was deze keer wel uitstekend bij de pinken.

Dan toch verlengingen

Dertien minuten voor tijd dachten de Spanjaarden hun schaapjes op het droge te hebben. Na een onderbreking stond de hele Kroatische verdediging te slapen toen Pau Torres een snelle vrije trap nam. Zijn naamgenoot Ferrán Torres profiteerde van slap verdedigend werk van opnieuw Josko Gvardiol, de schlemiel van de avond.

Wat niemand mogelijk achtte gebeurde in de slotfase dan toch nog: de Kroaten, die de hele wedstrijd zo goed als niets konden klaarmaken, kwamen langszij. Na een warrige fase voor doel kon Simón de poging van invaller Orsic pas achter de lijn keren: 2-3 en het werd weer spannend. In de toegevoegde tijd vond Orsic die andere invaller Palasic en hij verlengde de bal perfect in doel. Verlengingen moesten uitmaken wie zaterdag om 18u de kwartfinale in Sint-Petersburg mag spelen tegen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland.

Verlossende treffer Morata

Tijdens de eerste verlenging leken de Kroaten op weg naar meer onder impuls van de uitstekend ingevallen Orsic, maar de doelpunten vielen aan de overkant. Eindelijk was het zover voor Álvaro Morata en na een reeks gemiste kansen in de voorbije wedstrijden deed hij waarvoor een spits er staat: scoren. Hij controleerde een uitstekend balletje van Olmo en haalde verwoestend uit: 3-4. Nog geen drie minuten later kon Oryazabal de 3-5-eindstand vastleggen en kon Spanje de wedstrijd toch nog rustig uitspelen. Wat een waanzinnige wedstrijd, met uiteindelijk wel een verdiende winnaar.