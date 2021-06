Het blijft owngoals regenen: negende (!) eigen doelpunt op dit EK is evenaring van aantal owngoals op alle voorgaande EK’s samen

De Spanjaard Pedri heeft een vervolg gebreid aan de uitzonderlijke reeks owngoals op dit Europees kampioenschap voetbal. Zijn owngoal maandag in de achtste finale van Spanje tegen Kroatië, het gevolg van een blunder van keeper Unai Simon, was de negende owngoal op dit EK. Dat is een absoluut record en evenveel owngoals als op alle voorgaande EK’s samen.